Fenerbahçe Transferinde Ronaldo Krizi Etkisi Büyüyor

FENERBAHÇE’NİN KANTE TRANSFERİNDE ŞOK GELİŞME

Fenerbahçe, N’Golo Kante’nin transferini tamamlamak için geri sayım yaparken, Suudi Arabistan’dan gelen haberler büyük bir sürpriz yarattı. Olayın merkezinde ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo bulunuyor. Portekizli yıldızın neden olduğu kriz, Fenerbahçe’nin önceden belirlenmiş transfer planlarını alt üst etti.

RONALDO’DAN “AL HILAL” İSYANI

Suudi Arabistan Pro Ligi’nde lider Al Hilal’in 3 puan gerisinde bulunan Al Nassr’da, Ronaldo isyan bayrağını açtı. Suudi Arabistan Yatırım Fonu’nun Al Ittihad’dan golcü oyuncu Karim Benzema’yı Al Hilal’e transfer etmeyi planlaması, Ronaldo’nun sabrını taşırdı. Rakibinin Benzema ile daha da güçlenmesini haksızlığa yol açan bir durum olarak gören Ronaldo, yönetime “Al Riyadh maçında sahaya çıkmam” diyerek sert bir uyarıda bulundu.

ZİNCİRLEME REAKSİYON: FENERBAHÇE YANDI!

Ronaldo’nun bu sert tutumu üzerine Suudi Arabistan Yatırım Fonu, Benzema’nın transferini askıya aldı. İşte bu durum, Fenerbahçe’yi olumsuz etkileyen kritik bir aşama oldu. Transfer zinciri şunları içeriyordu: Al Ittihad, Benzema’yı Al Hilal’e gönderip, onun yerini Fenerbahçe’den En-Nesyri ile doldurmayı planlamıştı. Bu karşılığında Kante’nin Fenerbahçe’ye gitmesi gerekiyordu. Ancak Ronaldo’nun etkisi nedeniyle Benzema takımda kalınca, Al Ittihad’ın En-Nesyri’ye ihtiyacı kalmadı. Böylece, En-Nesyri’nin gitmemesi üzerine Al Ittihad, Kante’nin Fenerbahçe’ye transferine onay vermedi.

HER ŞEY BEKLEMEYE ALINDI

Ronaldo’nun yarattığı bu “kelebek etkisi”, Benzema, En-Nesyri ve Kante arasındaki büyük takas operasyonunun duraksamasına sebep oldu. Fenerbahçe yönetimi, Suudi Arabistan’daki bu krizin çözülmesini ve transfer kilidinin yeniden açılmasını sabırla bekliyor.