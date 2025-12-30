Fenerbahçe Tribün Lideri İbrahim Gümüştekin’e Silahlı Saldırı

fenerbahce-tribun-lideri-ibrahim-gumustekin-e-silahli-saldiri

Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin, İstanbul’un Üsküdar ilçesine bağlı Sultantepe Mahallesi Yeni Dünya Sokak’ta saat 04.15 civarında içinde bulunduğu araçta kimliği belirsiz şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayın hemen ardından polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Gelen polis ekipleri, saldırının detaylarına dair inceleme başlattı.

DURUMU CİDDİ

Otomobilde yaralanan İbrahim Gümüştekin’in, yanında bulunan bir kişi tarafından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Gümüştekin’in sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda çevrede 30 adet boş kovan bulunduğu ifade edildi. Ekipler, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürmekte.

Olay anında sokakta bulunan apartman sakinlerinden biri, “4-5 kez silah sesi duydum belki daha fazlaydı. Tedirgin olduk, çocuklarımı cama yaklaştırmadım. Otelden birkaç kişi çıktı; bir kişi de koşturuyordu, araca binip gittiler kornaya basarak. Sonra da polisler geldi, olay yerini ablukaya aldılar.” şeklinde ifadesini aktardı.

Başka bir apartman sakini ise, “Yaklaşık 10 el silah sesi duyduk. Birkaç tane araç vardı, bir kadınla adam arabaya binerek kaçtı. Diğer arabada bir adam vardı, yanındaki adam da otele girdi. Arabadaki adam da kornaya sürekli basmaya başladı. Ne olduğunu anlayamadık, sonra o araçta gitti.” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ SALDIRILAR

Öte yandan, İbrahim Gümüştekin’e daha önce de silahlı saldırı düzenlenmişti. 11 Ocak 2024 tarihinde Üsküdar Kuzguncuk’ta bir otoparkta üç şüpheli tarafından uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda, Şükrü Can Köseoğlu (24) hayatını kaybetmişti. Bu saldırının Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin’e yönelik düzenlendiği tespit edilmişti. Ayrıca, 16 Şubat 2024 tarihinde “Redkitler” suç örgütüne yapılan operasyonda 31 şüpheli yakalanmış, örgüt liderinin Gümüştekin ve diğer tribün lideri Cem Gölbaşı’na saldırılar düzenleme hedefinde olduğu bilgisine ulaşılmıştı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Esenyurt’ta Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı

Esenyurt'taki bir hırdavat fabrikasında gece saatlerinde başlayan yangın, sebebi belirsiz bir şekilde devam ediyor ve 6 saat sürüyor.
Gündem

İstanbul ve Türkiye Genelinde Köprü Geçiş Ücretleri Artıyor

2026'dan itibaren köprü ve otoyollardaki geçiş ücretlerine zam yapıldı; Çanakkale ve Osmangazi köprülerinde otomobil ücreti 995 TL oldu.
Gündem

İstanbul’da Kar Yağışı Sonrası Okul Tatili Beklentisi

İstanbul'da 2025 yılının son gününde etkili olan kar yağışı, okulların tatil edilip edilmeyeceği tartışmalarını başlattı. Vali Davut Gül, eğitim-öğretimin etkilenmeyeceğini duyurdu.
Gündem

İstanbul’da Kar Yağışı Etkisini Gösterdi

İstanbul'da devam eden yağışlar, kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüştü.
Gündem

İstanbul’da Kar Yağışı Etkisini Gösterdi

İstanbul'da süregelen yağışlar, kent merkezinin yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüştü.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.