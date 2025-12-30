Fenerbahçe Tribün Lideri İbrahim Gümüştekin’e Silahlı Saldırı

Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin, İstanbul’un Üsküdar ilçesine bağlı Sultantepe Mahallesi Yeni Dünya Sokak’ta saat 04.15 civarında içinde bulunduğu araçta kimliği belirsiz şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayın hemen ardından polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Gelen polis ekipleri, saldırının detaylarına dair inceleme başlattı.

DURUMU CİDDİ

Otomobilde yaralanan İbrahim Gümüştekin’in, yanında bulunan bir kişi tarafından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Gümüştekin’in sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda çevrede 30 adet boş kovan bulunduğu ifade edildi. Ekipler, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürmekte.

Olay anında sokakta bulunan apartman sakinlerinden biri, “4-5 kez silah sesi duydum belki daha fazlaydı. Tedirgin olduk, çocuklarımı cama yaklaştırmadım. Otelden birkaç kişi çıktı; bir kişi de koşturuyordu, araca binip gittiler kornaya basarak. Sonra da polisler geldi, olay yerini ablukaya aldılar.” şeklinde ifadesini aktardı.

Başka bir apartman sakini ise, “Yaklaşık 10 el silah sesi duyduk. Birkaç tane araç vardı, bir kadınla adam arabaya binerek kaçtı. Diğer arabada bir adam vardı, yanındaki adam da otele girdi. Arabadaki adam da kornaya sürekli basmaya başladı. Ne olduğunu anlayamadık, sonra o araçta gitti.” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ SALDIRILAR

Öte yandan, İbrahim Gümüştekin’e daha önce de silahlı saldırı düzenlenmişti. 11 Ocak 2024 tarihinde Üsküdar Kuzguncuk’ta bir otoparkta üç şüpheli tarafından uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda, Şükrü Can Köseoğlu (24) hayatını kaybetmişti. Bu saldırının Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin’e yönelik düzenlendiği tespit edilmişti. Ayrıca, 16 Şubat 2024 tarihinde “Redkitler” suç örgütüne yapılan operasyonda 31 şüpheli yakalanmış, örgüt liderinin Gümüştekin ve diğer tribün lideri Cem Gölbaşı’na saldırılar düzenleme hedefinde olduğu bilgisine ulaşılmıştı.