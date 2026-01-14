Fenerbahçe Türkiye Kupası’nda İlk Galibiyetini Aldı

Türkiye Kupası’nda grup aşaması heyecanı devam ediyor. C Grubu’nda 2. haftada Efe İnanç yönetimindeki 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri ile Domenico Tedesco idaresindeki Fenerbahçe, hakem Turgut Doman’ın yönettiği maçta Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda bir araya geldi. Fenerbahçe, ikinci yarıda bulduğu golle rakibini 1-0’la mağlup etmeyi başardı.

GALİBİYETİ GETİRENLER

Fenerbahçe’ye galibiyeti kazandıran gol, 82. dakikada Anderson Talisca tarafından atıldı. Fenerbahçe, bu maçta Anderson Talisca ile iki, Dorgeles Nene ile de bir kez olmak üzere üç defa direkten döndü.

İLK GALİBİYET

Türkiye Kupası’na Beşiktaş mağlubiyetiyle başlangıç yapan Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte kupa tarihinde ilk galibiyetini alarak puanını 3’e çıkardı. Beyoğlu Yeni Çarşı Spor’un ise bu turnuvadaki puanı henüz bulunmuyor.

SIRADA ERZURUMSPOR VAR

Fenerbahçe, kupadaki bir sonraki maçında sahasında Erzurumspor FK’yı konuk edecek. Sarı-lacivertli ekip, ligde ise pazar günü Alanyaspor’un sahasına çıkacak. Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ise bir sonraki hafta Rizespor ile deplasmanda mücadele edecek.

