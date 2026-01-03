Fenerbahçe U19’da Yeni Teknik Sorumlu Mehmet Aurelio

FENERBAHÇE’DEN YENİ ATAMA
Sarı-lacivertli ekip, Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı’nın eski oyuncusu Mehmet Aurelio’yu U19 Futbol Takımı’nda görevlendirdi.
AİLEMİZE YENİDEN HOŞ GELDİN DİYORUZ
Kulüpten yapılan açıklamada, “Beş yıl şanlı formamızı başarıyla terleten ve ardından Futbol A Takımımızda çeşitli görevlerde bulunan Mehmet Aurelio, U19 Futbol Takımımızın yeni Teknik Sorumlusu oldu. Mehmet Aurelio’ya ailemize yeniden hoş geldin diyor, kulübümüze ve Futbol Akademimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.