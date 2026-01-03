Fenerbahçe U19’da Yeni Teknik Sorumlu Mehmet Aurelio

fenerbahce-u19-da-yeni-teknik-sorumlu-mehmet-aurelio

FENERBAHÇE’DEN YENİ ATAMA

Sarı-lacivertli ekip, Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı’nın eski oyuncusu Mehmet Aurelio’yu U19 Futbol Takımı’nda görevlendirdi.

AİLEMİZE YENİDEN HOŞ GELDİN DİYORUZ

Kulüpten yapılan açıklamada, “Beş yıl şanlı formamızı başarıyla terleten ve ardından Futbol A Takımımızda çeşitli görevlerde bulunan Mehmet Aurelio, U19 Futbol Takımımızın yeni Teknik Sorumlusu oldu. Mehmet Aurelio’ya ailemize yeniden hoş geldin diyor, kulübümüze ve Futbol Akademimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Fenerbahçe Sörloth Transferinde Kritik Eşiği Aştı

Norveçli forvet Alexander Sörloth, Atletico Madrid'e transfer olmak istediğini Fenerbahçe’ye iletti. Haftanın ilerleyen günlerinde önemli bir görüşme planlanıyor.
Gündem

Brighton Galibiyetiyle Ferdi Kadıoğlu İçin Övgüler Yağdı

Brighton, Premier Lig'de Burnley'yi 2-0 yenerek altı maç aradan sonra galibiyet elde etti. Ferdi Kadıoğlu, sergilediği başarılı performansla taraftarların takdirini topladı.
Gündem

Fenerbahçe Nkunku İçin Transfer Girişimlerini Sürdürüyor

Fenerbahçe, transfer hedeflerinden biri olan Christopher Nkunku ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor; ancak oyuncunun Milan'da kalma olasılığının daha fazla olduğu kaydediliyor.
Gündem

Crans-Montana Yangınında 18 Yaşında Türk Vatandaşının Ölümü Açıklandı

İsviçre'deki yılbaşı gecesi meydana gelen bar yangınında, 18 yaşında bir Türk vatandaşının hayatını kaybettiği kaydedildi. Polis, ölenlerin kimliklerini belirlemeye devam ediyor.
Gündem

ABD Petrol Şirketleri İçin Venezuela Yatırım Fırsatları

Trump, Amerikan şirketlerine Venezuela'daki petrol varlıkları için tazminat talep ederken, geri dönüp altyapıyı onarmalarını ve sonrasında karşılığını almalarını istedi. Şirketler ise belirsizliğe karşı temkinli.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.