Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’ne Veda Etti

Fenerbahçe, daha önce oynadığı ve 3-0 kaybettiği Nottingham Forest ile deplasmanda bir araya geldi. Sarı-lacivertli ekip, karşılaşmayı 2-1 kazanarak UEFA Avrupa Ligi’ndeki yolculuğunu sona erdirdi. Temsilcimiz, 22. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun attığı golle maçta öne geçti. İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı.

FENERBAHÇE’NİN ÜMİT AŞILAMASI

Fenerbahçe, 48. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun penaltı golü ile tur umudunu artırdı. Ancak karşılaşmanın 68. dakikasında Nottingham Forest’tan Hudson-Odoi, maçtaki son sözü söyledi. Bu gelişmelerle birlikte Fenerbahçe, turnuvaya veda etti.

NOTTINGHAM FOREST’IN RAKİBİ BELLİ OLDU

Nottingham Forest, son 16 turunda Real Betis ya da Midtjylland ile karşılaşacak. Bu turdaki ilk maçlar 12 Mart’ta, rövanş karşılaşmaları ise 19 Mart’ta gerçekleştirilecek.

