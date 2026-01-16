Fenerbahçe Valencia Basket’i Zorlu Maçta Geçti

FENERBAHÇE, VALENCIA’YI GÖĞÜSLEDİ

EuroLeague’in 22. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, İspanyol takımı Valencia Basket ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, mücadeleyi 82-79’luk skorla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Bu zaferle birlikte 14. galibiyetini alan Fenerbahçe, EuroLeague’deki bir sonraki karşılaşmasında Virtus Bologna’ya konuk olacak. Valencia Basket ise sezonun 8. yenilgisini alarak, bir sonraki maçında Paris Basketbol ile mücadele edecek.

BASKETBOL MAÇININ DETAYLARI

Mücadelede, Fenerbahçe’nin oyuncuları arasında Horton Tucker 10, Hall 10, Tarık Biberovic 7, Melli 12, Birch 3, De Colo 16, Baldwin 11, Boston 11 ve Jantunen 2 sayı üretirken, Valencia’da ise De Larrea, Montero 14, Taylor 13, Pradilla 13, Badio 6, Puerto 8, Reuvers 17, Moore 7, Thompson 1 ve Costello 1 ile skora katkı sağladı.

PERİYOT PERFORMANSLARI

Karşılaşmanın periyotları ise 28-20, devre skoru 45-34 ve 3. periyot skoru 66-58 şeklinde tamamlandı. Hakem triosunda Ilija Belosevic (Sırbistan), Olegs Latisevs (Letonya) ve Marcin Kowalski (Polonya) görev aldı.