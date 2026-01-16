Fenerbahçe Valencia Basket’i Zorlu Maçta Geçti

fenerbahce-valencia-basket-i-zorlu-macta-gecti

FENERBAHÇE, VALENCIA’YI GÖĞÜSLEDİ

EuroLeague’in 22. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, İspanyol takımı Valencia Basket ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, mücadeleyi 82-79’luk skorla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Bu zaferle birlikte 14. galibiyetini alan Fenerbahçe, EuroLeague’deki bir sonraki karşılaşmasında Virtus Bologna’ya konuk olacak. Valencia Basket ise sezonun 8. yenilgisini alarak, bir sonraki maçında Paris Basketbol ile mücadele edecek.

BASKETBOL MAÇININ DETAYLARI

Mücadelede, Fenerbahçe’nin oyuncuları arasında Horton Tucker 10, Hall 10, Tarık Biberovic 7, Melli 12, Birch 3, De Colo 16, Baldwin 11, Boston 11 ve Jantunen 2 sayı üretirken, Valencia’da ise De Larrea, Montero 14, Taylor 13, Pradilla 13, Badio 6, Puerto 8, Reuvers 17, Moore 7, Thompson 1 ve Costello 1 ile skora katkı sağladı.

PERİYOT PERFORMANSLARI

Karşılaşmanın periyotları ise 28-20, devre skoru 45-34 ve 3. periyot skoru 66-58 şeklinde tamamlandı. Hakem triosunda Ilija Belosevic (Sırbistan), Olegs Latisevs (Letonya) ve Marcin Kowalski (Polonya) görev aldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Diyarbakır’da Trafik Kazasında İki Kişi Yaralandı

Diyarbakır'da gerçekleşen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Olayda iki kişi yaralandı.
Gündem

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden Merdiven Arızalarına Yanıt

Yunusemre'deki yürüyen merdivenlerin arızasının nedeni incelendi. Güvenlik kameralarındaki görüntüler, bazı kişilerin merdiveni bozmak için acil durdurma düğmesine sürekli basıldığını gösterdi.
Gündem

Bolu Dağı Geçişinde Yeniden Kar Yağışı Etkili Oluyor

Bolu Dağı'nda D-100 karayolu üzerinde kar yağışı etkili olmaya başladı, sürücülere dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.
Gündem

Sakarya ve İstanbul’da Fuhuş Operasyonu Gerçekleştirildi

Sakarya ve İstanbul'daki fuhuş operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı ve mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gündem

Jandarmadan Yasadışı Bahis Operasyonu: 11 Gözaltı

Batman'da yasadışı bahis operasyonunda 8 şahıs gözaltına alındı ve tutuklandı. Jandarma, konuyla ilgili mücadelesini sürdürüyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.