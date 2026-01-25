Fenerbahçe Ve Göztepe Beraberlikte Anlaştı

fenerbahce-ve-goztepe-beraberlikte-anlasti

SÜPER LİG’DE 19. HAFTA MUHAKKAK HEYECAN YARATTI

2025-2026 sezonu Süper Lig’de devam ediyor. Ligin 19. haftasında, Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Stanimir Stoilov’un teknik direktörlüğündeki Göztepe ile Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Hakem Cihan Aydın’ın düdüğüyle başlayan mücadelede, takımlar 1-1’lik eşitlikle sahadan ayrıldı.

GOLLER İLK YARIDA ATILDI

Fenerbahçe 17. dakikada Dorgeles Nene’nin golüyle öne geçti. Ancak Göztepe, 24. dakikada Janderson ile bu gole anında yanıt vererek durumu eşitledi.

FENERBAHÇE, 3 PUAN GERİDE KALDI

Lider Galatasaray’ın kazandığı haftada 2 puan bırakan Fenerbahçe, 43 puana ulaşarak Galatasaray’ın 3 puan gerisine düştü.

GÖZTEPE İSTANBUL TAKIMLARINA KARŞI BAŞARILI PERFORMANS SERGİLİYOR

Göztepe, deplasmanda oynadığı son 4 maçta 10 puan alarak dikkat çekti. Bu sezon İstanbul ekiplerine karşı gerçekleştirilen 8 lig maçında yalnızca 1 kez mağlup olan Göztepe, puanını 36’ya yükseltti.

FENERBAHÇE’NİN ZOR FİKSTÜRÜ DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, 20 Ocak Perşembe akşamı saat 23.00’de FCSB’ye konuk olduktan sonra 2 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00’de Kocaelispor’un deplasmanına gidecek. Göztepe ise 31 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00’de Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak.

