Fenerbahçe’ye 4 Yıldız Futbolcu Geliyor!

FENERBAHÇE’DEN TRANSFER HIZLANDI

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu için transfer çalışmalarını hızlandırıyor. Başkan Ali Koç’un canlı yayında duyurduğu “4 yıldız futbolcu” haberi, taraftarlar arasında büyük bir heyecan yarattı. Sarı-lacivertlilerin transfer hedefleri netleşti. Menajer ofisinden gelen bilgilere göre, listenin başında Manchester City’nin kalecisi Ederson yer alıyor. Diğer adaylar ise PSG’den kiralık stoper Milan Skriniar, Tottenham’ın yıldız futbolcusu Heung-Min Son ve Juventus’un golcü oyuncusu Dusan Vlahovic. Fenerbahçe’nin transfer stratejisinin detayları ortaya çıkıyor!

KALENİN YILDIZ ADAYI: EDERSON

Fenerbahçe, kaleye dünya çapında bir kaleci almak için ciddi adımlar atıyor. Listenin en üstünde Manchester City altyapısından yetişen Brezilyalı kaleci Ederson var. 31 yaşındaki futbolcu, menajer Pep Guardiola’nın sisteminde gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli yönetim, Ederson’un kadroya katılmasıyla hem Süper Lig’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde güçlü bir rakip olmayı planlıyor.

SAVUNMA GÜVENCESİ: SKRINIAR

Fenerbahçe’nin elde tutmak istediği bir diğer yıldız ise ocak ayında kiralıktan gelen Milan Skriniar. 30 yaşındaki Slovak stoper, kısa sürede taraftarların beğenisini kazanarak Jose Mourinho’nun oyun planının vazgeçilmezi haline geldi. Sarı-lacivertliler, Skriniar’ın bonservisinin PSG’den yaklaşık 10 milyon Euro’ya alınmasını hedefliyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Fenerbahçe ek bir stoper almak zorunda kalmayacak.

ORTA SAHADA AMRABAT KALICI OLACAK

Orta sahada enerjiyi artırmayı hedefleyen Fenerbahçe, Fiorentina’dan kiralık olarak transfer ettiği Sofyan Amrabat’tan memnuniyet duyuyor. 28 yaşındaki Faslı futbolcunun zorunlu satın alma opsiyonu gündemde. Amrabat’ın enerjisi ve azmi, Mourinho’nun oyun tarzına tam uyum sağlıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Amrabat transferinin tamamlanmasının ardından bu pozisyona başka bir transfer yapmayı düşünmüyor.