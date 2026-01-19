Fenerbahçe’ye Archie Brown İçin Atletico Madrid Talibi

Ara transfer döneminde İrfan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat, Cenk Tosun, Rodrigo Becao, Burak Kapacak ve Ertuğrul Çetin ile yollarını ayıran Fenerbahçe, İngiliz sol bek oyuncusu Archie Brown’a beklenmedik bir talip çıktığını öğrendi. İspanyol devi Atletico Madrid, Matteo Ruggeri’nin takımından ayrılması halinde Fenerbahçe’nin 23 yaşındaki sol beki transfer etmek istediği gündeme geldi.

ATLETICO MADRİD’İN HEDEFİ OLDU

Sport Mediaset’te yer alan haberlere göre Atletico Madrid, Ruggeri’nin alternatifi olarak Archie Brown’u kadrosuna dahil etme düşüncesindedir. Sezon başında Milan ile transfer mücadelesine giren Fenerbahçe, Archie Brown’u 8 milyon Euro bedelle transfer etmişti.

PİYASA DEĞERİ YÜKSELDİ

Sarı-lacivertli takım, mevcut piyasa değeri 10 milyon Euro olan Archie Brown ile 3+1 yıllık bir sözleşme imzalamıştır. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 resmi maça çıkan Archie Brown, toplamda 1732 dakika sahada kalırken, 3 gol atıp 5 asist yapmayı başardı.