Fenerbahçe’ye Ederson Ve Jayden Oosterwolde Müjdesi

SÜPER LİG’DE MÜJDELİ DÖNÜŞLER

Süper Lig’in 24. haftasında Antalyaspor, Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu’nda gerçekleştirilen önemli karşılaşmada, konuk ekip Fenerbahçe’ye iki iyi haber birden ulaştı. Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa ile oynanan Süper Lig maçında sakatlık yaşayan Ederson ile Jayden Oosterwolde’nin beklenenden daha erken bir biçimde takıma döneceğini duyurdu.

DÖNÜŞLER SORUMLULUK ALMA ARZUSU

Fenerbahçe’de geçtiğimiz hafta sakatlanan ve 2-3 hafta saha dışı kalacağı ifade edilen Jayden Oosterwolde ile Ederson, teknik direktör Domenico Tedesco ile görüşerek takıma yeniden katkı sağlamak istediklerini belirtti. Bu talep üzerine Tedesco, iki oyuncuyu da ilk 11’de değerlendirdi.