Fenerbahçe’ye Edson Alvarez’den Olumsuz Gelişme

FENERBAHÇE’DE İYİ HABERLER DEVAM EDİYOR

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Kocaelispor ile mücadele eden Fenerbahçe’ye Edson Alvarez’den olumsuz bir gelişme yaşandı. Üç maç aradan sonra sahaya çıkan Edson Alvarez, karşılaşmanın 13. dakikasında yaptığı faul sebebiyle sarı kart ile cezalandırıldı.

ALVAREZ FORMA GİYEMEYECEK

Bu durum, Meksikalı futbolcunun gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçında yer alamayacağını ortaya koyuyor. Fenerbahçe’nin kadrosunda bu eksiklik, teknik ekip açısından bir sorun teşkil edebilir.