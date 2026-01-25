Fenerbahçe’ye Göztepe Beraberliğinde Kerem Aktürkoğlu Tepkisi

fenerbahce-ye-goztepe-beraberliginde-kerem-akturkoglu-tepkisi

FENERBAHÇE – GÖZTEPE MAÇINDA BERABERLİK

Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe, ev sahibi olduğu maçta Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertli ekip, 16. dakikada attığı golle öne geçmişken, 24. dakikada kalesinde gole engel olamayarak eşitliği sağladı. Maçın geri kalan bölümlerinde üstünlük golünü bulamayan Fenerbahçe, sahadan yalnızca 1 puan ile ayrılmak zorunda kaldı.

KİRAZLI TEPKİLER

Bu kritik beraberliğin ardından, Kerem Aktürkoğlu’na karşı gelen sert eleştiriler gündeme gelmeye başladı.

