Pentagon’dan Uzun Süreli Savaş Sinyali Geldi

Washington ve Tahran arasında, yalnızca liderlerin değil, küresel enerji düzeninin de tehlikeye girdiği bir döneme girildi. ABD, yeni uçak gemisi gruplarını bölgeye yönlendirirken, Pentagon’dan gelen “Bu bir gecelik bir operasyon değil” uyarısı, savaşın daha da genişlemesi ihtimalini gündeme getirdi. Hürmüz Boğazı’ndaki trafik durma noktasına gelirken, petrol fiyatları pazar gecesi 82 doları aşarak son 14 ayın zirvesine ulaştı. Ekonomistler, “Eğer bu kriz çözülmezse, petrol fiyatları 100 doları geçerek küresel bir enerji felaketine neden olabilir” uyarısında bulunuyor.

DAHA KAPSAMLI BİR OPERASYON

Savunma Bakanlığı’na ait kaynaklara göre, Pentagon, operasyonun kapsamını genişlettiğini duyurdu. Bakanlık, İran’ın yer altındaki tesislerini ve füze rampalarını imha etmenin zaman alacağını belirtti. ABD, bölgedeki hazırlıklarını artırarak ek Patriot bataryaları ve uçak gemisi taarruz grupları göndermeye başladı. Ayrıca, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İngiliz üslerinin İran’daki füze hedeflerini vurmak için ABD tarafından kullanılacağını doğruladı.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDAKİ TİCARET ŞOKU

Hürmüz Boğazı’ndan gelen “geçişlere izin verilmiyor” sinyalleri, piyasalarda büyük bir paniğe neden oldu. Cuma günü 73 dolardan kapanan Brent petrol fiyatı, pazar gecesinde hemen 82 dolara yükseldi. Piyasa uzmanları, boğazdaki tıkanıklık devam ederse, 1973 Petrol Krizi’ne benzer bir şekilde fiyatların 120-150 dolara yükselebileceğini öngörüyor. Türkiye’de de benzin ve motorin fiyatlarındaki artışın etkileri hissediliyor; akaryakıt fiyatlarında ilk zam haberi LPG kaynaklı olarak 65 kuruş olarak geldi. Ancak petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma devam ederse, benzin ve motorin fiyatlarının %25 oranında artabileceği, bunun da lojistik ve gıda maliyetleri üzerinde olumsuz etkiler yaratacağı endişeleri var.