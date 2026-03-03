Pentagon’dan Uzun Süreli Savaş Sinyali Geldi

pentagon-dan-uzun-sureli-savas-sinyali-geldi

Washington ve Tahran arasında, yalnızca liderlerin değil, küresel enerji düzeninin de tehlikeye girdiği bir döneme girildi. ABD, yeni uçak gemisi gruplarını bölgeye yönlendirirken, Pentagon’dan gelen “Bu bir gecelik bir operasyon değil” uyarısı, savaşın daha da genişlemesi ihtimalini gündeme getirdi. Hürmüz Boğazı’ndaki trafik durma noktasına gelirken, petrol fiyatları pazar gecesi 82 doları aşarak son 14 ayın zirvesine ulaştı. Ekonomistler, “Eğer bu kriz çözülmezse, petrol fiyatları 100 doları geçerek küresel bir enerji felaketine neden olabilir” uyarısında bulunuyor.

DAHA KAPSAMLI BİR OPERASYON

Savunma Bakanlığı’na ait kaynaklara göre, Pentagon, operasyonun kapsamını genişlettiğini duyurdu. Bakanlık, İran’ın yer altındaki tesislerini ve füze rampalarını imha etmenin zaman alacağını belirtti. ABD, bölgedeki hazırlıklarını artırarak ek Patriot bataryaları ve uçak gemisi taarruz grupları göndermeye başladı. Ayrıca, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İngiliz üslerinin İran’daki füze hedeflerini vurmak için ABD tarafından kullanılacağını doğruladı.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDAKİ TİCARET ŞOKU

Hürmüz Boğazı’ndan gelen “geçişlere izin verilmiyor” sinyalleri, piyasalarda büyük bir paniğe neden oldu. Cuma günü 73 dolardan kapanan Brent petrol fiyatı, pazar gecesinde hemen 82 dolara yükseldi. Piyasa uzmanları, boğazdaki tıkanıklık devam ederse, 1973 Petrol Krizi’ne benzer bir şekilde fiyatların 120-150 dolara yükselebileceğini öngörüyor. Türkiye’de de benzin ve motorin fiyatlarındaki artışın etkileri hissediliyor; akaryakıt fiyatlarında ilk zam haberi LPG kaynaklı olarak 65 kuruş olarak geldi. Ancak petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma devam ederse, benzin ve motorin fiyatlarının %25 oranında artabileceği, bunun da lojistik ve gıda maliyetleri üzerinde olumsuz etkiler yaratacağı endişeleri var.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Fenerbahçe’ye Kötü Haberler: Nelson Semedo’nun Eşi Kaza Geçirdi

Fenerbahçe'li futbolcu Nelson Semedo'nun eşi Marlene Alvarenga, Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kaza sonucu yaralandı. Alvarenga ve şoförü hastaneye sevk edildi.
Gündem

FIFA Ofsayt Kuralında Yeni Dönem Başlatıyor

Yeni ofsayt kuralı, FIFA Geliştirme Direktörü Arsene Wenger'in projeleri arasında yer alıyor. Kural, Kanada Premier Ligi'nde denenecek ve sonuçlara göre global ölçekte yaygınlaşacak.
Gündem

İstanbul’da Denizde İki Cansız Bedene Ulaşıldı

İstanbul Zeytinburnu sahilinde denizde bulunan anne ve 8 yaşındaki kızının cesetleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Gündem

Türkiye, Sırbistan Karşısında 94-86 Galip Geldi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde Sırbistan'ı 94-86 yenerek bir üst tura geçiş hakkını elde etti.
Gündem

İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den Çarpıcı Açıklamalar

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bölge ülkeleriyle çatışmada olmadıklarını vurgulayarak, bu ülkelerin ABD'ye baskı yapması gerektiğini, ayrıca Amerikan üslerinin hedef alınabileceğini ifade etti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.