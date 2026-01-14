Fenerbahçe Yeni Transferini İlk Yarıda Kaybetti

FENERBAHÇE’DE ŞANSLI TRANSFERİN SAKATLIĞI

Türkiye Kupası C Grubu 2. maçı kapsamında Fenerbahçe, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı ile mücadele etti. Karşılaşmanın ilk yarısında yaşanan bir olay, sarı-lacivertlilerin moralini bozdu. Fenerbahçe’nin yeni transferi Anthony Musaba, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

MERT MÜLDÜR OYUNA GİRDİ

25 yaşındaki futbolcu, maçın 18. dakikasında kendini yere bıraktı. Hakem Turgut Doman, yaşanan durum üzerine sahaya sağlık ekiplerini davet etti. Musaba’nın durumu, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.