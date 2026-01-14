Fenerbahçe Yeni Transferini İlk Yarıda Kaybetti

fenerbahce-yeni-transferini-ilk-yarida-kaybetti

FENERBAHÇE’DE ŞANSLI TRANSFERİN SAKATLIĞI

Türkiye Kupası C Grubu 2. maçı kapsamında Fenerbahçe, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı ile mücadele etti. Karşılaşmanın ilk yarısında yaşanan bir olay, sarı-lacivertlilerin moralini bozdu. Fenerbahçe’nin yeni transferi Anthony Musaba, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

MERT MÜLDÜR OYUNA GİRDİ

25 yaşındaki futbolcu, maçın 18. dakikasında kendini yere bıraktı. Hakem Turgut Doman, yaşanan durum üzerine sahaya sağlık ekiplerini davet etti. Musaba’nın durumu, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Nazillispor’un Zorlu Günleri Devam Ediyor

Nazillispor, amatör kümeye düşme riskiyle karşı karşıya kalırken, son maçında futbolcuları için forma numaralarını bantla yapma zorunluluğu yaşadı. Maddi zorluklar üzerine kulüp büyük sıkıntılar çekiyor.
Gündem

Kuruluş Orhan’a Yeni İsimle Büyüyen Kadro

Kuruluş Orhan dizisinin 10. Bölümü, yeni kadro üyesiyle dikkatleri üzerine çekecek. İzleyiciler, bu bölümü merakla bekliyor.
Gündem

Mozambik’te Timsah Saldırıları Artıyor: İki Ölü Var

Mozambik'te meydana gelen sel felaketi sonrasında timsahların saldırısı sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise ağır yaralandı.
Gündem

Galatasaray’dan Fabian Ruiz Hamlesi: Transfer Hız Kazandı

Fenerbahçe'ye kaybeden Galatasaray, transfer hamlelerine hız verdi. Sarı-kırmızılıların hedefinde Paris Saint-Germain'den Fabian Ruiz'in transferi var. Bu adımla olumsuz durumu düzeltmeyi amaçlıyorlar.
Gündem

Maximilian Ibrahimovic Ajax’a Kiralık Transfer Oldu

Zlatan Ibrahimovic'in 19 yaşındaki oğlu Maximilian, sezon sonuna kadar Milan'dan Ajax'a kiralık olarak transfer oldu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.