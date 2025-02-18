Fenerbahçe, Yunus Akgün İle Anlaştı İddiası

ŞAMPİYONLUK YARIŞI HEYECANLA DEVAM EDİYOR

Şampiyonluk mücadelesindeki heyecan her geçen gün artarken, Süper Lig’in önde gelen kulüplerinden gelen yenilikler spor camiasında büyük yankı uyandırıyor. Ara transfer döneminin oldukça hareketli geçtiği bu dönemde, dev kulüplerin yaptığı hamleler herkesi şaşırtacak gibi görünüyor.

FENERBAHÇE’DEN SÜPRİZ HAMLE

Fenerbahçe, Süper Lig’deki ezeli rakibi Galatasaray ile oynayacağı derbi karşılaşması öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşadı. Spor kulislerinde büyük yankı uyandıran bir iddiaya göre, Fenerbahçe, Galatasaray’ın genç yeteneği Yunus Akgün ile 5 yıllık bir ön protokol imzalayacak. Bu durum, transfer döneminde daha fazla sürpriz gelişmelere kapı aralıyor.