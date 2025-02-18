More
Gündem

Fenerbahçe, Yunus Akgün İle Anlaştı İddiası

fenerbahce-yunus-akgun-ile-anlasti-iddiasi

ŞAMPİYONLUK YARIŞI HEYECANLA DEVAM EDİYOR

Şampiyonluk mücadelesindeki heyecan her geçen gün artarken, Süper Lig’in önde gelen kulüplerinden gelen yenilikler spor camiasında büyük yankı uyandırıyor. Ara transfer döneminin oldukça hareketli geçtiği bu dönemde, dev kulüplerin yaptığı hamleler herkesi şaşırtacak gibi görünüyor.

FENERBAHÇE’DEN SÜPRİZ HAMLE

Fenerbahçe, Süper Lig’deki ezeli rakibi Galatasaray ile oynayacağı derbi karşılaşması öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşadı. Spor kulislerinde büyük yankı uyandıran bir iddiaya göre, Fenerbahçe, Galatasaray’ın genç yeteneği Yunus Akgün ile 5 yıllık bir ön protokol imzalayacak. Bu durum, transfer döneminde daha fazla sürpriz gelişmelere kapı aralıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Servis Minibüsü Ve Otobüs Çarpıştı

Bursa'da bir öğrenci servis minibüsü ile belediye otobüsünün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Olayın detayları soruşturuluyor.
Gündem

Kırıkkale’de Cezaevi Aracı Devrildi: 9 Yaralı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde cezaevi ring aracı devrildi, kazada 9 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.