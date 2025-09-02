Fenerbahçe, YUSUF AKÇİÇEK’in AL HILAL’de olduğunu açıkladı

FENERBAHÇE’DE YENİ TRANSFER GELİŞMELERİ

Fenerbahçe’de transfer döneminde oldukça hareketli saatler yaşanıyor. Üst üste gelen iki transfer açıklamasının ardından, kulüp bu sefer ayrılığı duyurdu.

YUSUF AKÇİÇEK AL HILAL’DE

Sarı lacivertli takımda stoper oyuncusu Yusuf Akçiçek ile yollar ayrıldı. Al Hilal’in Fenerbahçe’ye transfer için 22 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyeceği bildirildi. Ayrıca, Yusuf Akçiçek’in bir sonraki satışındaki kârın yüzde 15’inin Fenerbahçe’ye aktarılacağı açıklandı.

TAMAMLAYICI AÇIKLAMA

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Yolun Açık Olsun Yusuf Akçiçek. Futbol Akademimizden yetişen futbolcumuz Yusuf Akçiçek’in transferi konusunda Al Hilal Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre kulübümüze 22 milyon Euro net transfer bedeli ödenecek olup, oyuncunun sonraki satışından elde edilecek net tutarın %15’i kulübümüze aktarılacaktır. Yusuf, altyapımızdan A Takımımıza uzanan yolculuğunda kısa sürede camiamızın sevdiği bir isim olmuş ve sahadaki mücadelesiyle kalplerimizde iz bırakmıştır. Kendisine kulübümüze bugüne kadar verdiği emek ve katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz.” ifadeleri yer aldı. Fenerbahçe Spor Kulübü, bu transferle birlikte kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.