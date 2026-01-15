Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası’nda Galibiyet Serisi Başlattı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. karşılaşmasında Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşı karşıya geldi ve maçı 1-0’lık skorla kazanarak galip ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz hafta sonu Turkcell Süper Kupa’yı kazanmasının ardından Türkiye Kupası’ndaki ilk galibiyetini de elde etmiş oldu.

2026 YILINA RÜYA GİBİ BAŞLANGIÇ

Fenerbahçe, 2026 yılında ilk resmi mücadelesine Adana’da Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor’a karşı çıkmış ve bu maçı 2-0’lık skorla kazanmayı başarmıştı. Sarı-lacivertliler, 10 Ocak’ta yine final karşılaşmasında ezeli rakibi Galatasaray’ı 2 golle mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Bugün ise Ziraat Türkiye Kupası kapsamındaki mücadelesinde Beyoğlu Yeni Çarşı’yı 1-0 ile geçerek 3. maçında da 3. galibiyetini aldı.

GOLÜMÜZ VAR, KALMADI

Fenerbahçe, bu süreçte 3 maçta 3 galibiyet alarak kalesini gole kapattı. Kanarya’nın 2 karşılaşmasında kaleyi Ederson korurken, bugünkü maçta Mert Günok forma giydi. Ayrıca, Fenerbahçe’nin tüm kulvarlarda oynadığı 7 maçta 6’sında rakiplerine gol izni vermediği dikkat çekiyor.