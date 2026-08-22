Fenomen Ceyda Yakova’nın Kaza Anı Kask Kamerasında

Şile yolunda motosikletiyle seyir halindeyken yön tabelasına çarparak hayatını kaybeden Ceyda Yakova’nın geçirdiği kaza anı, kask kamerasına yansıdı. Kazada yaşamını yitiren genç kadının ölümü, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Olayın görüntüleri, kazanın nasıl gerçekleştiğini gözler önüne serdi.

Kaza Anında Dengesini Kaybetti

Kaza, 17 Ağustos’ta saat 17.00 sıralarında Şile Avlak Virajı’nda meydana geldi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden yaklaşık bir ay önce mezun olan Ceyda Yakova, Şile’de yaşayan arkadaşını ziyaret etti. Ziyaretin ardından genç kadın, motosikletiyle gezmek için yola çıktı.

Yakova’nın kullandığı motosikletin tekerleği, virajda mıcıra girdi. Dengesini kaybeden sürücü, yol kenarındaki yön tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç kadını görenler, durumu hemen yetkililere bildirdi.

Hastanede Yaşam Mücadelesini Kaybetti

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ağır yaralı Yakova, Şile Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Genç kadının durumunun ciddi olması nedeniyle hastane değişikliği yapıldı. Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Yakova’da iç kanama tespit edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kadın hayatını kaybetti.

Kask Kamerası Kazayı Saniye Saniye Kaydetti

Yakova’nın kask kamerasına yansıyan görüntüler, kazanın oluş anını ortaya koydu. Görüntülerde, motosikletiyle seyir halinde olan genç kadının yön tabelasına çarptığı ve düştüğü anlar yer aldı. Kaza görüntüleri, olayın şiddetini ve yaşanan trajediyi gözler önüne serdi.