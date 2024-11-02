“Ferdi Kadıoğlu, Liverpool’a Gol Attı”

İNGİLTERE PREMİER LİG’DE GÜNDEM

İngiltere Premier Lig’in 10. hafta mücadelesinde Arne Slot’un teknik direktörlüğünü yaptığı Liverpool ile Fabian Hürzeler’in yönettiği Brighton karşı karşıya geldi. Anfield Road’da gerçekleşen müsabakada, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, sezonun başında Fenerbahçe’den Brighton’a 30+5 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olduktan sonra dikkat çekici bir performans sergiledi.

FERDİ KADIOĞLU’NUN ŞIK GOLÜ

Karşılaşmanın 14. dakikasında rakip yarı alanda topu kapan Ferdi, sol tarafa doğru pasını aktardı. Mitoma, ceza sahasına ilerleyerek penaltı noktasındaki Welbeck’in arkasındaki topu sağ tarafa çıkardı. Ferdi, gelişine sağ ayağı ile yaptığı vuruşla topun sol direğe çarparak ağlara gitmesini sağladı. Bu gol, 25 yaşındaki futbolcunun İngiltere Premier Lig’deki ilk golü oldu.

LIVERPOOL’A KARŞI İLK GOLÜ

Bu önemli golle birlikte Ferdi Kadıoğlu, İngiltere Premier Lig’de Liverpool’a karşı ilk golünü atmış oldu. Daha önce Brighton forması ile Lig Kupası’nda Wolverhampton karşısında 3-2 kazandıkları maçta da gol sevinci yaşamıştı.