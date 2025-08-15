Gündem

Fethiye’de Kaza, Yaya Hayatını Kaybetti

fethiye-de-kaza-yaya-hayatini-kaybetti

OTOMOBİL YAYAYA ÇARPTI

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobil, Cumhuriyet Bulvarı Karaçulha mevkisinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Boğa’ya çarptı. İhbar üzerine bölgeye hemen sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrollerinde, Ali Boğa’nın kaza anında yaşamını yitirdiği tespit edildi.

POLİS EKİPLERİNDEN BİLGİ ALDILAR

Kaza sonrası Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli ve diğer siyasi parti temsilcileri olay yerine gelerek polis ekiplerinden bilgi aldılar. Boğa’nın cesedi, yapılan incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Otomobilin sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

