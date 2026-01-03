Fethiye’de Mahsur Kalan Keçi Ekiplerce Kurtarıldı

FETHİYE’DE MAHSUR KALAN KEÇİ KURTARILDI

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kayalık bir alanda mahsur kalan bir keçi, ekiplerin etkin müdahalesiyle kurtarıldı. Elde edilen bilgilere göre, Seydikemer Yediburunlar bölgesinde bulunan kayalık alanda mahsur kalmış olan keçi için Fethiye MAG ekibi harekete geçti.

EKİPLER HIZLA SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından bölgeye 4 kişilik bir ekip gönderildi. Ekipler, keçiye ulaşmak için ipli bir istasyon kurmaya çalıştıkları esnada, hayvan ürkerek uçurumdan aşağıya atlarken, ekipler de hemen aşağıya inerek yaralı konumda olan keçiye ulaşmayı başardı.

MÜDAHALE SONRASINDA SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Yaralı halde bulunan keçiye, gerekli müdahalenin yapılmasının ardından ekipler tarafından sahibine teslim edildi.