Feti Yıldız İnfaz Düzenlemesi Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Terörsüz Türkiye süreci çerçevesinde, Meclis’te oluşturulan komisyon çalışmaları devam ediyor. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda yer alan siyasi partilerin temsilcilerinden oluşan yazım ekibi, ortak rapor hazırlığı için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında bugün ikinci kez bir araya geldi.

UZLAŞMA HEDEFİ

Toplantıya katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Başlıkları tespit ederiz, mutabık kalırız. Bu ay içinde yazarız. Herkes söyleyeceğini söyledi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin ortak raporu ocak ayı içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Kesinlikle uzlaşırız, standartlar belli.” ifadelerini kullandı.

İNFaz DÜZENLEMESİ

Feti Yıldız, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş kodları tartışılacak konu değil. Bunun çerçevesinde konuşur, anlaşırız. İnfaz düzenlemesi yaptık. Benim söylediğim infaz kanunu. İnfaz kanunu çıkarırsak, infaz düzenlemesi de içinde olur, yamalı bohça olmaz.” şeklinde açıklamalarını sürdürdü.

ÇIKIŞ YAPANLAR

Ayrıca, Yıldız, “İnfaz düzenlemesi yaptık, 50 bin kişi çıkıyor, 6 ay içinde bir 50-60 bin kişi daha çıkacak.” dedi.

