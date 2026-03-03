FETÖ Firarisi Şadan Sakınan Gözaltına Alındı

feto-firarisi-sadan-sakinan-gozaltina-alindi

Terörle mücadele devam ediyor. Güvenlik güçleri, vatandaşların emniyet ve huzurunu sağlamak için FETÖ ile ilgili önemli bir operasyon gerçekleştirdi.

GRİ KATEGORİDE ARANAN FETÖ’CÜ YAKALANDI

2010 KPSS sorularının sızdırılmasıyla ilgili soruşturmayı kapatmaya çalıştığı iddia edilen eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili firari Şadan Sakınan yakalandı. Hakkında “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” ve iki ayrı “Görevi Kötüye Kullanma” suçundan yakalama emri bulunan Sakınan, firari olarak aranıyordu. Güvenlik birimleri, 2 Mart tarihinde düzenledikleri operasyon kapsamında Sakınan’ı ikametinde yakalayarak gözaltına aldı.

KONUYA İLİŞKİN ADLİ İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan operasyona dair yapılan açıklamada, “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi firari şahısların tespit ve yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; Gri kategoride aranan ve meslekten ihraç edilmiş Cumhuriyet Savcısı Şadan Sakınan’ın yakalanmasına yönelik 02.03.2026 tarihinde operasyonel çalışma gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışma neticesinde şahıs, ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuya ilişkin adli işlemler ilgili birimlerce sürdürülmektedir.” ifadeleri yer aldı.

