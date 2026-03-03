FETÖ Firarisi Şadan Sakınan Gözaltına Alındı

Terörle mücadele faaliyetleri kesintisiz bir şekilde sürdürülüyor. Emniyet güçleri, vatandaşların güvenliğini sağlamak için önemli bir operasyon düzenledi.

GRİ KATEGORİDE ARANAN FETÖ ÜYESİ YAKALANDI

2010 KPSS sorularının sızdırılmasına yönelik soruşturmayı kapatmaya çalıştığı iddia edilen eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili firari Şadan Sakınan, yakalandı. Hakkında Ankara Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” ve iki ayrı “Görevi Kötüye Kullanma” suçlarından yakalama emri çıkarılan Sakınan’ın firari olarak arandığı belirtildi. Güvenlik birimleri, 2 Mart tarihinde gerçekleştirdiği operasyonla Sakınan’ı, ikametinde gözaltına aldı.

KONUYA İLİŞKİN ADLİ İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyona dair yaptığı resmi açıklamada şu ifadelere yer verdi: “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi firari şahısların tespit ve yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; hakkında Ankara Ağır Ceza Mahkemelerince “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” ve iki ayrı “Görevi Kötüye Kullanma” suçlarından yakalama emri bulunan, gri kategoride aranan ve meslekten ihraç edilmiş Cumhuriyet Savcısı Şadan Sakınan isimli şahsın yakalanmasına yönelik 02.03.2026 tarihinde operasyonel çalışma gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışma neticesinde şahıs, ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuya ilişkin adli işlemler ilgili birimlerce sürdürülmektedir.”