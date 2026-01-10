FETÖ Operasyonları: 34 İlde 77 Şüpheli Yakalandı

FETÖ İLE MÜCADELE BÜYÜYOR

FETÖ’ye karşı sürdürülen mücadele çerçevesinde jandarma ekipleri, son iki hafta içerisinde 34 ilde kapsamlı operasyonlar gerçekleştirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yapılan operasyonlara dair bilgiler paylaştı.

SON İKİ HAFTADA 43 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yerlikaya, bu operasyonlarda toplam 77 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yakalananlardan 43’ü tutuklanırken, bir kişi hakkında adli kontrol uygulandığı bilgisi geldi. Bakan, “Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucunda birçok ilçede operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonda, yakalanan şüphelilerin, terör örgütünün güncel yapısı içinde aktif rol aldıkları, ankesörlü telefonlar aracılığıyla sorumlu şahıslar ile iletişim kurdukları ve örgütle bağlantılı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları belirlendi,” ifadelerini kullandı.

DEVLETİN BÜTÜNLÜĞÜNE YÖNELİK TUZAKLAR BOZULUYOR

Yerlikaya, operasyonun başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından jandarma ekiplerini kutladı. “Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne ve milletimizin huzuruna kast edenlerle mücadelemiz kesintisiz bir şekilde sürüyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum,” dedi.