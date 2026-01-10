FETÖ Operasyonlarında 43 Şüpheli Tutuklandı

feto-operasyonlarinda-43-supheli-tutuklandi

FETÖ İLE MÜCADELE HIZLA DEVAM EDİYOR

Jandarma tarafından yürütülen FETÖ ile mücadele çerçevesinde son iki hafta içinde 34 ilde çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu üzerinden operasyonlara dair ayrıntılı bilgiler paylaştı.

İKİ HAFTADA 43 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yerlikaya, bu süre zarfında gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 77 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yakalananlardan 43’ü tutuklanırken, bir şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

“HAKLARINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI”

Yerlikaya açıklamasında, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma TEM Daire Başkanlığının koordinesinde, çeşitli illerde uygulanan operasyonların detaylarına değindi. Yapılan araştırmalar sonucunda, yakalanan şüphelilerin terör örgütünün aktif yapısında yer aldıkları, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgüt içerisindeki sorumlu kişilerle irtibat sağladıkları, FETÖ ile bağlantılı olduğunu belirttiği yardım kuruluşlarına finansal destek sağladıkları ve sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları tespit edildi. Bu konuda savcılıklar tarafından soruşturmalar başlatıldığı bildirildi.

“KARARLI MÜCADELE SÜRECEK”

Operasyonda görev alan jandarma ekiplerine teşekkür eden Yerlikaya, “Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne ve milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Emeği geçenleri kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

