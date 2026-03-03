FETÖ Terör Örgütüne Yönelik 38 İlde Operasyon

Türkiye genelinde FETÖ terör örgütüne yönelik sert önlemler alınıyor. Vatandaşların güvenliği için emniyet ekipleri, çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

EMNİYET YENİ OPERASYONLARA İMZA ATIYOR

Son 12 yıldır kararlılıkla sürdürülen FETÖ’ye yönelik operasyonlar, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarla gündeme getirildi. Son 2 hafta içerisinde, 38 ilde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 298 şüpheli yakalandığı belirtildi.

ŞÜPHELİLERDEN 182’Sİ TUTUKLANDI

Bakanlık, yakalanan 298 şüpheliden 182’sinin tutuklandığını ve 75’i için adli kontrol tedbirlerinin uygulandığını duyurdu. Açıklamada, “38 ilde FETÖ terör örgütüne yönelik son 2 haftadır polislerimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 298 şüpheli yakalandı. FETÖ’nün ‘Güncel Yapılanması, Eğitim Yapılanması, Finans Yapılanması, Askeri Mahrem Yapılanması ve Mahrem Yapılanmalar’ içerisinde faaliyet gösteren, ByLock kullanan ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 298 şüpheli yakalandı, 182’si tutuklandı.” ifadeleri kullanıldı.

DEVLETİN GÜVENLİĞİ İÇİN MÜCADELE SÜRECEK

Aynı açıklamada, 38 ilde gerçekleştirilen operasyonların Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları koordinasyonunda yapıldığı, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunanların da yakalandığı belirtildi. “Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Cumhuriye Başsavcılıklarımızı, Daire Başkanlıklarımızı, Kahraman Polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.” şeklindeki ifadelerle, mücadele azminin altı çizildi.