Fetö’ye 27 İlde Operasyon: 48 Şüpheli Tutuklandı

FETÖ’YE YÖNELİK OPERASYONLARDA 73 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı, 19-27 Mart tarihleri arasında Ankara, İstanbul ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 27 ilde FETÖ’ye yönelik operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda yakalanan 73 şüpheliden 48’i tutuklanırken, 16’sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

ŞÜPHELİLERİN SUÇLARI VE OPERASYONLARDA ELE GEÇENLER

Şüphelilerin “örgütün askeri mahrem ve güncel yapılanması içinde faaliyet yürütme”, “ankesörlü telefonlarla örgüt mensuplarıyla irtibata geçme”, “kripto haberleşme programı ByLock’u kullanma” gibi suçlardan arandığı belirtildi. Ayrıca, FETÖ’ye yönelik soruşturmalar kapsamında ifade ve teşhislerde adı geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve arama kaydı olan kişilerin de yakalandığı ifade edildi. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.

BİLİNÇLİ VE KARARLI MÜCADELE MESAJI

İçişleri Bakanı, “FETÖ elebaşının ölümünden sonra da bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok. Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı temizleyene kadar mücadelemize devam edeceğiz.” dedi.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE TEŞEKKÜR

Bakan, operasyonları koordine eden valileri, cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren jandarma ve polis ekiplerini tebrik ederek, “Kahraman jandarmamız ve kahraman polislerimiz, ülkemizin güvenliği için büyük bir özveriyle çalışıyor.” ifadelerini kullandı.