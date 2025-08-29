Fiat Doblo Türkiye’ye dönüyor

RESHMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Uzunca bir süre büyük bir merakla beklenen haber sonunda resmi olarak duyuruldu. Koç Holding ve Stellantis, Bursa’daki Tofaş fabrikasında K9 kodu ile bilinen hafif ticari araç üretimi için çalışmalara başlayacak. Böylece, yıllardır İspanya’da süren Doblo üretimi yeniden Türkiye’ye geri dönecek.

K9 AİLESİ YENİ ÜRETİM ÜSSÜ OLACAK

2000’lerden 2022’ye kadar Doblo’nun üretim merkezi olan Tofaş, bu rolünü İspanya’ya kaydırılmasıyla birlikte yitirmişti. Şimdi, Peugeot Partner, Citroen Berlingo, Opel Combo ve Fiat Doblo’dan oluşan K9 ailesinin yeni üretim üslerinden biri olma yolunda ilerliyor. Stellantis’in en çok satan hafif ticari araç ailesi olan K9, şu anda İspanya, Portekiz, İngiltere ve Cezayir’de üretiliyor. Kısa bir süre içerisinde Bursa da bu üretim listesine katılacak.

BÜYÜME PLANLARI İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Üretim, 2026 yılı sonunda yıllık 50 bin adetlik kapasiteyle başlayacak. Bu, Stellantis’in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerindeki büyüme planlarında çok önemli bir yer kaplayacak. Tofaş, 2024’te yaklaşık 250 milyon dolarlık yatırımla K0 kodlu hafif ticari araç projesini devreye almış ve Fiat Scudo’nun üretimine Kasım 2024’te başlamayı planlıyor. K0 projesiyle yıllık 125 bin, K9 projesiyle ise 150 bin adet üretim hedefleniyor. Böylece fabrikanın toplam üretim kapasitesinin kısa sürede 275 bin adede ulaşması bekleniyor.

TOFAŞ’IN ÜRETİM KAPASİTESİ ARTACAK

Toplam 450 bin adetlik kapasiteye sahip Tofaş, Egea Ailesi’nin üretimine de devam etmekte. Normal şartlarda bu yıl sona erecek olan Egea üretiminin altı ay daha uzatıldığı bildiriliyor. Yeni planlarla birlikte, Tofaş, Stellantis’in bölgesel büyüme stratejisinde tekrar kilit bir merkez haline geliyor.