Fiat Doblo Türkiye’ye geri dönüyor

YENİ ÜRETİM PROJESİ RESMİLEŞTİ

Uzun bir süredir beklenen ve merakla takip edilen haber nihayet doğrulandı. Koç Holding ve Stellantis işbirliği ile Bursa’daki Tofaş fabrikasında K9 kodlu hafif ticari aracın üretimine başlanacak. Böylece İspanya’da yıllardır süren Doblo üretimi Türkiye’ye geri dönmüş olacak.

K9 AİLESİ TÜRKİYE’DE ÜRETİLECEK

2000’lerden 2022’ye kadar Doblo’nun ana üretim merkezi olan Tofaş, bu görevini İspanya’ya kaydıran süreçte kaybetmişti. Ancak şimdi Tofaş, Peugeot Partner, Citroen Berlingo, Opel Combo ve Fiat Doblo’yu kapsayan K9 ailesinin yeni üretim üslerinden biri haline geliyor. Stellantis tarafından üretilen K9 hafif ticari araçları şu an İspanya, Portekiz, İngiltere ve Cezayir’de üretiliyor. Bursa, bu üretim ağına kısa süre içinde katılacak.

Üretime 2026 sonunda yıllık 50 bin adetlik bir kapasite ile başlanması planlanıyor ve bu üretim Stellantis’in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’daki genişleme stratejisinde önemli bir yer kaplayacak. Tofaş, 2024’te yaklaşık 250 milyon dolarlık bir yatırımla K0 kodlu hafif ticari araç projesini devreye almış ve Fiat Scudo’nun üretimine Kasım 2024’te başlayacak. K0 projesi ile yıllık 125 bin adet, K9 projesi ile ise 150 bin adet üretim hedefleniyor. Böylece fabrikanın toplam üretim kapasitesinin kısa sürede 275 bin adede ulaşması bekleniyor. Tofaş, toplamda 450 bin adetlik kapasiteyle Egea Ailesi’nin üretimine de devam ediyor. Normal şartlarda bu yıl sona ermesi planlanan Egea üretiminin altı ay daha uzatıldığı belirtiliyor. Yeni planlarla birlikte Tofaş, Stellantis’in bölgesel büyüme stratejisinde tekrar kritik bir merkez haline geliyor.