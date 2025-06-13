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Fidan, Al Sani ile Görüştü

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TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, bu görüşmede, Gazze’de ateşkesin sağlanmasına yönelik çabalar hakkında tartışmalar yapıldı ve Filistin konusuyla ilgili önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek toplantıların hazırlıkları gözden geçirildi.

ATEŞKES VE TOPLANTILAR ÜZERİNE YAPILAN GÖRÜŞMELER

Görüşme sırasında, taraflar arasındaki işbirliğinin artırılmasının önemine de vurgu yapıldı. Gazze’deki durumu iyileştirme konusunda atılacak adımlar, iki ülke arasında yürütülecek diplomatik ilişkilerin temeli olarak değerlendiriliyor. Bu bağlamda, özellikle bölgedeki barış ve istikrar için gereken adımlar üzerinde duruldu.

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