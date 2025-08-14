Fidan’ın Mossad Direktörü ile görüşmesi yalan

DIPLOMATIK KAYNAKLAR AÇIKLAMA YAPTI

Diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Fidan’ın Gazze ve bölgesel meseleleri görüşmek amacıyla Katar’ın başkenti Doha’ya yaptığı ziyaret sırasında İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad’ın direktörü ile bir görüşme gerçekleştirdiği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu belirtti.

GÖRÜŞME DEĞİL, TESADÜF

Açıklamada, “Dışişleri Bakanı Fidan böyle bir görüşme yapmadı. Doha’da aynı anda bulunmaları tamamen tesadüfi idi” denildi. Bu ifadeler, gerçeği yansıtmayan yorumlara ışık tutuyor.