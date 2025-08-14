Gündem

Fidan’ın Mossad Direktörü ile görüşmesi yalan

fidan-in-mossad-direktoru-ile-gorusmesi-yalan

DIPLOMATIK KAYNAKLAR AÇIKLAMA YAPTI

Diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Fidan’ın Gazze ve bölgesel meseleleri görüşmek amacıyla Katar’ın başkenti Doha’ya yaptığı ziyaret sırasında İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad’ın direktörü ile bir görüşme gerçekleştirdiği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu belirtti.

GÖRÜŞME DEĞİL, TESADÜF

Açıklamada, “Dışişleri Bakanı Fidan böyle bir görüşme yapmadı. Doha’da aynı anda bulunmaları tamamen tesadüfi idi” denildi. Bu ifadeler, gerçeği yansıtmayan yorumlara ışık tutuyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Tekirdağ’da 2 Kişi Boğulma Tehlikesi Yaşadı

Tekirdağ'ın Kumbağ Mahallesi'nde, valilik yasağına rağmen denize giren bir kişi kayboldu; boğulma riski yaşayan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Gündem

Mardin’de Motosiklet, Hafif Ticari Araç Çarpıştı

Kızıltepe'de bir hafif ticari aracın motosiklete çarpması sonucu iki kişi ağır yaralandı. Olayın detayları araştırılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.