FIFA, Dünya Kupası Finali Sonrası Tarihi Ceza Kesti

Spor
FIFA Dünya Kupası finalinde saha içindeki kavga anı
FIFA Dünya Kupası finalinde yaşanan olaylar, Arjantin ve İspanya takımları üzerinde ciddi disiplin yaptırımlarına yol açtı.
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FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin arasında oynanan dev maçın ardından saha içinde çıkan büyük kavganın yankıları sürüyor. FIFA Disiplin Kurulu, tüm dünyanın takip ettiği finalin bitiş düdüğüyle yaşanan olayları inceleyerek ağır cezalar verdi. Kararlar, Arjantin cephesinde birden fazla futbolcuyu ve teknik heyeti kapsadı. İspanya tarafında ise tek bir oyuncu ceza aldı.

ARJANTİN CEPHESİNE 10 MAÇLIK MEN CEZASI

Saha içindeki olayların baş aktörlerinden biri olarak gösterilen Arjantinli orta saha Leandro Paredes, tam 10 maç men cezasına çarptırıldı. Arjantin cephesinde cezalar Paredes ile sınırlı kalmadı. Savunma oyuncusu Nahuel Molina’ya 7 maç, Thiago Almada’ya ise 1 maç men cezası verildi. FIFA yönetimi, futbolcuların yanı sıra teknik heyete de yaptırım uyguladı. Arjantin teknik ekibinde yer alan Roberto Ayala, 3 maç boyunca kulübede veya soyunma odasında yer alamayacak. Kavgaya dahil olan İspanya cephesinde ise yalnızca Gavi 1 maç men cezası aldı.

321 BİN DOLAR CEZA VE TRİBÜN YASAĞI

Final maçındaki olayların yanı sıra Arjantin’in yarı finaldeki eylemleri de cezasız kalmadı. Yarı finalde İngiltere ile oynanan mücadelede FIFA’nın siyasi mesajlara ilişkin kurallarının ihlal edilmesi nedeniyle Arjantin Futbol Federasyonu’na 321 bin Dolar para cezası kesildi. Disiplin Kurulu ayrıca, Arjantin Milli Takımı’nın iç sahada oynayacağı sonraki iki resmi maçta tribün kapasitesinin yarısının kapatılmasına karar verdi.

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