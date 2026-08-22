FIFA, Paredes’e 10 Maç Ceza Verdi

FIFA, Perşembe günü üç Arjantinli oyuncuya, Dünya Kupası finalini kaybettikten sonra İspanyol rakiplerine saldırdıkları için ceza verdi. Orta saha oyuncusu Leandro Paredes, maç sonrası yaşanan gerginlik sırasında İspanya’dan Eric García’yı boğazından tutup Gavi’yi yere itmesi nedeniyle 10 maç men cezası aldı. Bu ceza, FIFA’nın 2014 yılında Uruguaylı forvet Luis Suárez’e verdiği yaptırımlarla birlikte Dünya Kupası tarihindeki en ağır yaptırımlar arasında yer aldı. Arjantinli defans oyuncusu Nahuel Molina’ya yedi maç, Thiago Almada’ya ise bir maç men cezası verilirken, Paredes ve Molina’ya 90 bin, Almada’ya ise 30 bin dolar para cezası kesildi. Paredes’e verilen men cezası, milli takım takviminin Haziran 2027’ye kadar 10 maç içermesi nedeniyle Arjantin takımından fiilen bir yıl uzaklaştırma anlamına geliyor. Mevcut takvimde rekabetçi maç bulunmadığından bu maçların tamamı özel maç olarak oynanabilecek.

GAVİ'YE DE BİR MAÇ MEN CEZASI

İspanya’nın yıldızı Gavi de, 26 Eylül’de Wembley’de İngiltere’ye karşı oynanacak Uluslar Ligi maçında cezasını çekecek şekilde bir maç men cezası aldı. Arjantinli antrenör Roberto Ayala’ya üç maç men ve 30 bin dolar para cezası verilirken, Arjantin Futbol Federasyonu’na (AFA) ise Dünya Kupası sırasında yarı finali İngiltere’ye karşı kazandıktan sonra oyuncuların Falkland Adaları ile ilgili siyasi bir pankart taşıması ve taraftarların ayrımcı tezahüratları dahil çeşitli olaylar nedeniyle 110 bin dolar para cezası uygulandı. FIFA ayrıca AFA’ya ırkçılık karşıtı projelere 100 bin dolar harcaması talimatını verdi. Arjantin, FIFA’dan 34 milyon dolar Dünya Kupası ödülü aldı.

FEDERASYONDAN TEMYİZ AÇIKLAMASI

AFA, daha uzun men cezaları ve para cezalarına karşı önce FIFA’ya, ardından da Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) başvurma hakkına sahip. Federasyon yaptığı açıklamada, “AFA hukuk departmanı, temyiz başvurusunda bulunmak üzere FIFA’dan itiraza konu kararların gerekçelerini zamanında talep edecek ve nihai olarak Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) başvurma hakkını saklı tutacaktır” ifadelerini kullandı.

SUÁREZ VE SİMUNİÇ CEZALARIYLA KARŞILAŞTIRMA

2014 yılında Luis Suárez, Brezilya’da oynanan Dünya Kupası grup maçında İtalyan defans oyuncusu Giorgio Chiellini’yi ısırdığı için dört ay tüm futboldan men edilmiş ve yeni kulübü Barcelona da dahil olmak üzere Uruguay için sekiz maç daha ceza almıştı. Paredes’in 10 maçlık cezası, 2013 yılında Hırvatistan’dan Josip Šimunić’in Dünya Kupası eleme play-off’unu kazandıktan sonra aldığı cezayla eşit. Šimunić, megafon kullanarak taraftarları, ülkesinin II. Dünya Savaşı sırasındaki Nazi yanlısı rejimi tarafından kullanılan sloganı atmaya yönlendirmişti.

FİNALDEKİ GERGİNLİK VE SAHA CEZASI

Geçen ay New Jersey’deki East Rutherford’ta oynanan finaldeki saha içi çatışmalar, FIFA tarafından saldırı vakası olarak değerlendirildi. Arjantin, büyük ölçüde topa hükmeden ve neredeyse hiç gol pozisyonu bulamayan İspanya’ya kaybettiği gergin finalin ardından bu olaylar yaşandı. İspanya forveti Ferran Torres, uzatmanın ikinci yarısında tek golü attı; Arjantinli orta saha oyuncusu Enzo Fernández ise kırmızı kartla oyundan atılmıştı. FIFA disiplin hakimleri ayrıca Arjantin’in bir sonraki ev sahibi maçını yüzde 50 kapasiteyle sınırlandırılmış bir statta oynamasına karar verdi. FIFA, ikinci bir stadyum yaptırımını ve 100 bin dolarlık para cezasını ise denetimli serbestlik süresine bağladı.