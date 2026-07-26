İstanbul’da kaybolduktan sonra beş gündür aranan üç çocuk annesi Bedriye Karaçay’ın cansız bedeni, eşinin itirafı üzerine ormanlık alanda bulundu. Eşi Volkan Karaçay, emniyetteki ifadesinde eşini boğarak öldürdüğünü anlattı. Ceset, Sarıyer Ayazağa’daki ormanlık alanda bulundu.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Volkan Karaçay, eşiyle ayrılmak istediği için tartıştıklarını söyledi. Kadının uyuşturucu kullanımını eleştirdiğini belirtti. Tartışmanın büyümesi üzerine eşini boğduğunu anlattı. Polis, HTS kayıtlarından şüphelinin olay günü Ayazağa yönüne gittiğini belirledi. Kamera kayıtlarında kadının bölgeden ayrıldığına dair görüntü yoktu.

CESEDİ ORMANA GÖMDÜ

Şüpheli, cesedi battaniyeye sararak bağladığını anlattı. Taksi çağırarak cesedi araca koydu. Ağabeyi Gökhan G.’ye haber verdi. Birlikte ormanlık alana gittiler. Cesedi çok derin olmayan bir çukura gömdü. Yabani hayvanlar cesedin ayaklarında tahribat oluşturdu.

SUÇ KAYITLARI BELİRLENDİ

Volkan K.’nin 4 suç kaydı bulunuyor. Kuzeni Aykut A.’nın 5 suç kaydı var. Arzu G. hakkında ise 4 suç kaydı mevcut. Volkan K. ve ağabeyi Gökhan G.’nin işlemleri sürüyor. Kesin ölüm nedeni Adli Tıp raporuyla netleşecek.

CENAZE TOPRAĞA VERİLDİ

Bedriye Karaçay’ın cenazesi ikindi namazının ardından defnedildi. Yeni Ayazağa Mezarlığı’nda toprağa verildi.