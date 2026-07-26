Funda Arar, Haluk Levent’i Anlattı

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Funda Arar, Haluk Levent hakkında konuşuyor
Funda Arar, Haluk Levent'in geçmişi ve bağımlılık sorunları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
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Funda Arar, Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Haluk Levent’e ilişkin bir YouTube programında dikkat çeken ifadeler kullandı ve Levent’in geçmişine işaret etti. Arar, Levent için “Çok inandırıcı gelmemişti” dedi. Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası yardımlarını kendisinin yaptığını anlattı.

KUMAR BAĞIMLILIĞINA DAİR SERT SÖZLER

Levent’in kumar problemi olduğunu söyleyen Funda Arar, “Allah kimse başına vermesin bütün alışkanlıklardan berbat bir bağımlık” ifadelerini kullandı. Arar, bu bağımlılığın kolay bırakılamadığını da ekledi. Deprem döneminde bu kadar insan mağdurken bu durumun yapılmaması gerektiğini düşündüğünü belirtti.

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