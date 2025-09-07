Spor

Filenin Sultanları Finalde İtalya’yla Karşılaşacak

filenin-sultanlari-finalde-italya-yla-karsilasacak

BAŞARILI PERFORMANSLA GURURLANDIRIYOR

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası’ndaki olağanüstü performansıyla tüm Türkiye’yi gururlandırıyor. Yarı finaldeki zorlu rakibi Japonya’yı yenerek bu önemli mücadeleden galip ayrılan Filenin Sultanları, finalde şampiyonluk için mücadele etmeye hazırlanıyor.

İTALYA İLE FINALDE BULUŞACAK

Filenin Sultanlarının rakibi, 2025 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası’nda İtalya oldu. İtalya, yarı finalde Brezilya’yı 3-2’lik skorla mağlup ederek finale yükseldi ve Filenin Sultanları ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ ZAMANI BUGÜN

Final maçı, 7 Eylül Pazar günü Türkiye saati ile 15:30’da gerçekleştirilecek. Tüm gözler, bu büyük mücadelede Filenin Sultanlarının üzerine çevrilecek.

