A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi’nde (VNL) Brezilya’yı 3-1 mağlup ederek 2026 şampiyonu oldu ve kupayı bir kez daha müzesine götürdü. Parkede büyük bir coşku ve sevinç gözyaşları yaşandı. Milli libero Gizem Örge, maç sonunda gözyaşlarına hakim olamadı.

SAKATLIĞINA RAĞMEN MÜCADELE ETTİ

Gizem Örge, mücadeleye sakat sakat çıktığını itiraf etti. Dizindeki yoğun ağrılara rağmen sahada son ana kadar savaştı. Zaferin ardından duygusal ifadeler kullandı.

ZAFERİN ARDINDAN DUYGUSAL ANLAR

Tecrübeli voleybolcu, çok zor bir maç olduğunu söyledi. Dizinde büyük ağrı olmasına rağmen mücadele ettiğini belirtti. Takıma emek veren herkese teşekkür ederek sonuna kadar savaştıklarını vurguladı.