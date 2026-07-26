Filenin Sultanları Brezilya’yı Mağlup Edip Şampiyon Oldu

Spor
Voleybol takımı oyuncuları zafer anını kutluyor
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 VNL finalinde Brezilya'yı yenerek tarihi bir başarıya daha imza attı.
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya’yı 3-1 yenerek tarihinde ikinci kez bu turnuvanın şampiyonu oldu. Milliler, geçen yıl da Çin’i mağlup ederek ilk şampiyonluğunu kazanmıştı. Takımın önemli isimlerinden Gizem Örge, dizindeki ağrıya rağmen mücadele etti.

GİZEM ÖRGE'DEN ZAFER AÇIKLAMASI

“Çok zor bir maç oldu ve Brezilya’yı tebrik ediyorum” diyen Örge, sonuna kadar mücadele ettiklerini söyledi. Dizinde büyük bir ağrı ile oynadığını belirten yıldız oyuncu, takıma emek veren herkese teşekkür etti. Bu kupayı bir kez daha eve götürmek istediklerini ve başardıklarını ifade etti.

BAŞANTRENÖR SANTARELLİ'NİN BAŞARISI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalyan başantrenör Daniele Santarelli yönetiminde yükselişini sürdürüyor. Santarelli, Türkiye ile üçüncü altın madalyasını kazandı. 2023 yılında göreve başlayan başantrenör, aynı yıl Avrupa şampiyonluğu da elde etti. 2025 Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalya alan Santarelli, milli takımla toplam madalya sayısını dörde çıkardı.

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