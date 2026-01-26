Filipinler’de 359 Kişiyi Taşıyan Feribot Battı

GÜNEY ASYA’DA FELAKET: FERİBOT BATTI

Güney Asya ülkesi Filipinler’in Mindanao bölgesinde, 359 kişiyi taşıyan bir feribot battı. Yerel medyada yer alan bilgilere göre, Mindanao’nun Zamboanga Limanı’ndan Sulu Adası’na yolcu taşıyan “M/V Trisha Kerstin 3” adlı feribot, Pilas Adası açıklarında teknik bir arıza nedeniyle alabora oldu. 332 yolcu ve 27 mürettebat ile birlikte toplam 359 kişinin bulunduğu feribot, sulara gömüldü.

BASİLAN İLİNDEN AÇIKLAMA

Pilas Adası’nın bağlı olduğu Basilan ilinin Belediye Başkanı Arsina Laja Kahing-Nanoh, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, feribotun batması sonucunda ilk belirlemelere göre 8 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Daha sonra ölü sayısının 15’e yükseldiği duyuruldu. Ayrıca, hala kayıp olan birçok kişi için arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Filipin Sahil Güvenliği, arama ve kurtarma operasyonlarının koordine edildiğini açıkladı ve şu ana kadar 138 kişinin sağ olarak kurtarıldığını duyurdu. 116 milyon nüfuslu bir takımada ülkesi olan Filipinler’de, sık sık benzer feribot kazalarında birçok can kaybı yaşandığı biliniyor. 2023 yılı içerisinde, ülkenin güneyinde bir feribotta çıkan yangında 30’dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.