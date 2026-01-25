Filipinler’de At Yarışında Jokey Elvin Abrea Hayatını Kaybetti

filipinler-de-at-yarisinda-jokey-elvin-abrea-hayatini-kaybetti

Filipinler’de gerçekleşen bir at yarışında meydana gelen talihsiz kaza sonucunda 32 yaşındaki jokey Elvin Abrea yaşamını yitirdi. Abrea, yarış sırasında bindiği attan düştükten sonra başka bir atın çarpması sonucu hayatını kaybetti. 17 Ocak Cumartesi günü Padre Garcia’daki Hapi Jockey Club pistinde gerçekleşen kaza ile ilgili alınan bilgilere göre, Abrea, “Fly With The Wind” adlı atla yarışıyordu. Yarışta toplamda yedi jokey mücadele ediyordu.

KAZANIN SEBEPLERİ

Yarışın yaklaşık 1000 metrelik bölümüne gelindiğinde Abrea, sağ kulvara yönelmeye çalışırken talihsiz bir olay yaşandı. Fly With The Wind, önündeki jokey JL Paano’nın bindiği “Magnolia Ariana” adlı atın arka ayaklarına temas etti. Bu temas sonrası Fly With The Wind dengesini kaybedip yere düştü; Abrea da sert bir şekilde pist zeminine savruldu. Arkadan gelen bir başka at, yerde kalan Abrea’nın üzerinden geçerek olayın daha da trajik boyutlara ulaşmasına sebep oldu. Yetkililer, yapılan ilk incelemelerde Abrea’nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini doğruladı.

YARIŞ YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMA

Yarış yetkilileri tarafından hazırlanan raporda, Fly With The Wind’in önündeki atın ayaklarına çarpmasının kazaya neden olduğu belirtildi. Bu durum üzerine Magnolia Ariana’nın jokeyi JL Paano, herhangi bir temas hissetmediğini ve atının yarış boyunca düz bir çizgide devam ettiğini açıkladı.

DERİN ÜZÜNTÜ VE GÜVENLİK TARTIŞMALARI

Filipin Jokey Kulübü, bu acı olayla ilgili olarak bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Elvin Abrea’nın vefatı nedeniyle büyük bir üzüntü duyulduğu ifade edilerek, ailesine, yakınlarına ve yarış camiasına başsağlığı dilekleri gönderildi. Abrea’nın cesareti, tutkusu ve mesleğine olan bağlılığı hatırlanması açısından vurgulandı. Yaşanan bu trajik kaza, at yarışlarında alınan güvenlik önlemlerinin yetersizliği konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

