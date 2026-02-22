Filozof Atakan Yeniden Gündemde Değişimiyle Dikkat Çekti

Bir dönem Türkiye’nin gündeminde önemli bir yer edinen ve felsefeye olan ilgisiyle dikkat çeken “Filozof Atakan”, yıllar sonra yeniden karşımıza çıktı. Henüz 10 yaşındayken 5 ayda 250 felsefe kitabı okuduğunu ifade eden ve derin yorumlarıyla tanınan Atakan Kayalar, şimdi 16 yaşında.

DEĞİŞİMİNİ GÖSTERDİ

Uzun bir süre gözlerden uzak yaşayan Kayalar’ın son görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı. “Filozof Atakan”, yeni tarzı ile bir kafede görüntülenerek dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Saçlarını uzatan Atakan’ın geçirdiği değişim de sosyal medyada geniş yankı buldu.

UZMANLARDAN UYARI GELMİŞTİ

Uzmanlar, Atakan Kayalar’ın yaşı ve gelişim dönemi göz önüne alındığında yanlış yönlendirildiğine dikkat çekmiş, o dönemde 10 yaşındaki Atakan’ın ilerleyen süreçte psikolojik sorunlar yaşayabileceğine dair uyarılar yapmıştı. Bu yorumlar sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girmiş ve genç filozof ile yakından ilgilenmeye başlamıştı. Bakanlık, Atakan için pedagojik ve rehberlik desteği sunduğunu açıklamıştı.