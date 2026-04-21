İstanbul’da İlaçlama Nedeniyle İki Tursit Çocuk Hayatını Kaybetti

İstanbul’un Fatih ilçesinde, ilaçlama sebebiyle iki çocuk turistin hayatını kaybettiği belirlendi. Hollanda vatandaşı olan iki kardeş, 22 Ağustos 2025 tarihinde tatil için geldikleri İstanbul’da, konakladıkları otelde aniden fenalaşarak yaşamlarını yitirmişti.

Aileleri, çocukların hastanede ölümden döndüğünü açıkladı. İlk başta gıda zehirlenmesi olabileceğinden şüphelenildi; ancak daha sonrasında farklı bir ihmal unsuru belirlendi. 17 yaşındaki Mohammed Jamil Yusuf Hayatmohammed ile 15 yaşındaki kardeşi Mohammed Yazdani Hayatmohammed hakkında Adli Tıp raporu ise 7 ay sonra sonuçlandı.

BÖCEK AİLESİ GİBİ VEFAT ETTİLER

Adli Tıp raporu, iki kardeşin gıda zehirlenmesi nedeniyle değil, tıpkı Böcek ailesi gibi ilaçlamanın kurbanı olduklarını gösterdi. Böcek ailesinin vefatından 3 ay önce, Hollandalı kardeşlerin de haşere ilaçlaması sonucu alüminyum fosfit maddesini soluyarak öldükleri anlaşıldı.

OTEL YETKİLİLERİ GÖZALTINA ALINDI

Rapordaki bulguların ardından otel işletmecisi, çalışanlar, böcek ilaçlama şirketi sahibi ve ilaçlama işini gerçekleştiren personel gözaltına alındı. Beş şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ALÜMİNYUM FOSFİT NEDİR?

Alüminyum fosfit, tarımda ve konutlarda pestisit olarak kullanılan etkili bir ilaçtır. Bu ilacın son derece zehirli olduğu ve aşırı solunduğunda ölümle sonuçlanabileceği belirtiliyor.

Adli Tıp Uzmanları Derneği Genel Sekreteri Dr. Miraç Özdemir, daha önce yaptığı açıklamada “Alüminyum fosfit özelinde konuşacak olursak bir antidotu yok. Bu sebeple dünyada da en tehlikeli olarak bilinen maddelerden birisi.” ifadelerini kullanmıştı. Alüminyum fosfitin panzehri bulunmadığına dikkat çeken Özdemir, böcek ilacı zehirlenmesi durumunda yapılabilecek tedbirleri de sıraladı. Dr. Özdemir, “İlk tespit edildiği anda kişinin kıyafetleri çıkarılabilir. Yıkama yapılabilir. Eğer solunum sistemi etkilenmişse oksijen desteği uygulanabilecek tedaviler.” şeklinde bilgi verdi.

İLAÇLAMA KOŞULLARI ÖNEMLİ

Özdemir gündeme getirdiği önemli bir noktayı da vurguladı: İlaçlama işleminin yapıldığı ortamın insanlarla temasının kesilmesi gerekiyor. “Bu maddeyi kullanmadan önce o ortam kapatılmalı, maskeli profesyonel ekipmanlı kişiler uyguladıktan sonra uzun bir süre havalandırma yapılmalı.” dedi.