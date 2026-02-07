Finike Portakalı Avrupa’ya İhraç Ediliyor

ANTALYA’NIN COĞRAFİ İŞARETLİ MEYVESİ

Antalya bölgesinde yetiştirilen ve coğrafi işaretiyle tescillenen Finike portakalı, yurtdışında Avrupa ve Balkan ülkelerine ihraç ediliyor. Bahçelerde kilosu 15 TL’den satışa sunulan portakallar, öncelikle temizleniyor, ardından boyutlandırılıp pakete konuluyor.

FAYDALARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Yüksek C vitamini içeriğiyle pek çok hastalığa karşı koruma sağladığı belirtilen bu özel meyve, lif oranıyla da sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkıda bulunuyor. Potasyum ve flavonoid içermesi sayesinde tansiyonu dengeleyerek kalp sağlığını destekliyor.

GÜZELLİĞE KATKI SAĞLIYOR

Düzenli tüketimiyle kolajen üretimini destekleyerek cildin daha canlı ve parlak görünmesine yardımcı oluyor. Ayrıca bitkisel demirin vücutta daha etkili kullanılmasını sağlıyor. Güçlü antioksidan özellikleri sayesinde yaşlanma belirtilerinin yavaşlamasına yardımcı oluyor.