Finike Portakalı Avrupa’ya İhraç Ediliyor

finike-portakali-avrupa-ya-ihrac-ediliyor

ANTALYA’NIN COĞRAFİ İŞARETLİ MEYVESİ

Antalya bölgesinde yetiştirilen ve coğrafi işaretiyle tescillenen Finike portakalı, yurtdışında Avrupa ve Balkan ülkelerine ihraç ediliyor. Bahçelerde kilosu 15 TL’den satışa sunulan portakallar, öncelikle temizleniyor, ardından boyutlandırılıp pakete konuluyor.

FAYDALARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Yüksek C vitamini içeriğiyle pek çok hastalığa karşı koruma sağladığı belirtilen bu özel meyve, lif oranıyla da sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkıda bulunuyor. Potasyum ve flavonoid içermesi sayesinde tansiyonu dengeleyerek kalp sağlığını destekliyor.

GÜZELLİĞE KATKI SAĞLIYOR

Düzenli tüketimiyle kolajen üretimini destekleyerek cildin daha canlı ve parlak görünmesine yardımcı oluyor. Ayrıca bitkisel demirin vücutta daha etkili kullanılmasını sağlıyor. Güçlü antioksidan özellikleri sayesinde yaşlanma belirtilerinin yavaşlamasına yardımcı oluyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Çeyrek Altın Piyasasında Stok Sorunları Yaşanıyor

Çeyrek altın piyasasında fiyat dalgalanmaları belirsizlik oluşturdu. Kuyumcular, tedarik sorunu yaşarken, fiyat düştüğünde ürünlerin satışına ara verildiği iddia ediliyor.
Gündem

Netanyahu, Trump ile İran Müzakere İçin Washington’da

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 11 Şubat'ta Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek ve görüşmede İran ile ilgili müzakereler ele alınacak.
Gündem

Ankara’da Polis Memurunun Ölümü: Güvenlik Görüntüleri Açıklandı

Ankara'daki araç muayene istasyonunda polis memuru Melih Okan Keskin'in öldüğü kavga anına dair güvenlik kameraları görüntüleri yayınlandı.
Gündem

Tether Yüz Milyonlarca Dolarlık Kripto Varlık Dondurdu

İstanbul'daki yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 544 milyon dolarlık kripto varlık ele geçirildi. Tether, Türkiye'deki yetkililerin isteğiyle ilgili dijital varlıkları dondurdu.
Gündem

Muş İl Sağlık Müdürlüğü Şebeke Suyundaki Uygunsuzlukları Açıkladı

Muş'ta yapılan su analizleri, içme suyu standartlarını aşan sonuçlar verdi. Yetkililer, suyun kaynatılmadan kullanılmamasını ve zorunlu durumlarda en az 10 dakika kaynatılmasını önerdi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.