Finlandiya’da Baltık Denizi’nde Sabotaj Şüphesi

Finlandiya polisi, Baltık Denizi’nde Finlandiya ile Estonya arasındaki su altı telekomünikasyon kablolarının zarar gördüğü şüphesiyle Saint Vincent ve Grenadinler bayraklı bir kargo gemisini el koydu. Gemide çalışan 14 kişilik mürettebat ise gözaltına alındı.

KABLOLARDA HASAR TESPİT EDİLDİ

Olay, Finlandiya ile Estonya arasında bulunan telekomünikasyon hattında dün tespit edilen su altı kablo hasarlarıyla gündeme geldi. Finlandiya merkezli bir telekomünikasyon şirketinin arıza bildiriminden sonra Finlandiya Sahil Güvenliği harekete geçerek bölgeye devriye gemisi ve helikopter gönderdi.

Yapılan incelemeler sırasında, Saint Vincent ve Grenadinler bandıralı “Fitburg” adlı kargo gemisinin demirinin deniz tabanında sürüklendiği belirlendi. Güvenlik güçleri, Finlandiya makamlarının koordinasyonunda düzenlenen operasyon sonucu gemiye el koymayı başardı.

14 MÜRETTEBAT GÖZALTINDA

Yetkililer, gemideki mürettebatın, Rusya, Gürcistan, Kazakistan ve Azerbaycan uyruklu olduğuna dair bilgiler verdi. 14 kişilik mürettebatın tamamı, Helsinki ile Estonya arasındaki iletişim kablolarına zarar verilmesiyle ilgili olarak sorguya alındı.

NİTELİKLİ SABOTAJ ŞÜPHESİ

Polis, olayın “telekomünikasyonun nitelikli şekilde kesintiye uğratılması, nitelikli sabotaj ve nitelikli sabotaja teşebbüs” olarak değerlendirildiğini açıkladı. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği kaydedildi.

GEMİ RUSYA’DAN İSRAİL’E SEYREDİYORDU

Sınır güvenlik yetkilileri, geminin olay anında Rusya’nın St. Petersburg kentinden İsrail’in Hayfa Limanı’na doğru yol aldığını belirtti.

HİBRİT SAVAŞ İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Uzmanlar, bu durumu Rusya’nın Batılı ülkelere karşı yürüttüğü iddia edilen “hibrit savaş” stratejisinin bir parçası olarak görmekte. Olay, Baltık Denizi çevresindeki NATO üyesi ülkelerde alarm seviyesinin artmasına sebep oldu.

NATO VE AB, DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Bir NATO yetkilisi, İngiltere’nin Northwood kentindeki Müttefik Deniz Komutanlığı aracılığıyla Finlandiya makamlarıyla sürekli bilgi paylaşımı yapıldığını vurguladı. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı sosyal medya üzerinden, durumu yakından takip ettiklerini ve “hibrit tehditlere karşı hazırlıklı olduklarını” ifade etti.