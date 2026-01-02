Finlandiya’da Baltık Denizi’nde Sabotaj Şüphesi

finlandiya-da-baltik-denizi-nde-sabotaj-suphesi

Finlandiya polisi, Baltık Denizi’nde Finlandiya ile Estonya arasındaki su altı telekomünikasyon kablolarının zarar gördüğü şüphesiyle Saint Vincent ve Grenadinler bayraklı bir kargo gemisini el koydu. Gemide çalışan 14 kişilik mürettebat ise gözaltına alındı.

KABLOLARDA HASAR TESPİT EDİLDİ

Olay, Finlandiya ile Estonya arasında bulunan telekomünikasyon hattında dün tespit edilen su altı kablo hasarlarıyla gündeme geldi. Finlandiya merkezli bir telekomünikasyon şirketinin arıza bildiriminden sonra Finlandiya Sahil Güvenliği harekete geçerek bölgeye devriye gemisi ve helikopter gönderdi.

Yapılan incelemeler sırasında, Saint Vincent ve Grenadinler bandıralı “Fitburg” adlı kargo gemisinin demirinin deniz tabanında sürüklendiği belirlendi. Güvenlik güçleri, Finlandiya makamlarının koordinasyonunda düzenlenen operasyon sonucu gemiye el koymayı başardı.

14 MÜRETTEBAT GÖZALTINDA

Yetkililer, gemideki mürettebatın, Rusya, Gürcistan, Kazakistan ve Azerbaycan uyruklu olduğuna dair bilgiler verdi. 14 kişilik mürettebatın tamamı, Helsinki ile Estonya arasındaki iletişim kablolarına zarar verilmesiyle ilgili olarak sorguya alındı.

NİTELİKLİ SABOTAJ ŞÜPHESİ

Polis, olayın “telekomünikasyonun nitelikli şekilde kesintiye uğratılması, nitelikli sabotaj ve nitelikli sabotaja teşebbüs” olarak değerlendirildiğini açıkladı. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği kaydedildi.

GEMİ RUSYA’DAN İSRAİL’E SEYREDİYORDU

Sınır güvenlik yetkilileri, geminin olay anında Rusya’nın St. Petersburg kentinden İsrail’in Hayfa Limanı’na doğru yol aldığını belirtti.

HİBRİT SAVAŞ İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Uzmanlar, bu durumu Rusya’nın Batılı ülkelere karşı yürüttüğü iddia edilen “hibrit savaş” stratejisinin bir parçası olarak görmekte. Olay, Baltık Denizi çevresindeki NATO üyesi ülkelerde alarm seviyesinin artmasına sebep oldu.

NATO VE AB, DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Bir NATO yetkilisi, İngiltere’nin Northwood kentindeki Müttefik Deniz Komutanlığı aracılığıyla Finlandiya makamlarıyla sürekli bilgi paylaşımı yapıldığını vurguladı. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı sosyal medya üzerinden, durumu yakından takip ettiklerini ve “hibrit tehditlere karşı hazırlıklı olduklarını” ifade etti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Suriye’de SDG Krizi Derinleşiyor: Dikkat Çeken Açıklama

MHP'li Yıldız, PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG/SDG'ye 10 Mart Mutabakatı süresinin sona erdiğini ifade ederek, mutabakatta belirlenen şartlara uyulmasının önemini vurguladı.
Gündem

İstanbul’un Aralık Ayı Fiyat Değişimleri Açıklandı

İstanbul'da aralık ayında en fazla fiyat artışı sağlık ürünlerinde görüldü; antiseptik ürünler yüzde 51,95 ile zirveye çıktı, uçak biletlerinde ise belirgin bir düşüş yaşandı.
Gündem

Yağışlı Yolda Takla Atan Otomobilin Kaza Anı Kaydedildi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yağışlı havada makas atan bir otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Gündem

Döviz Piyasalarında Doların Zayıf Seyri Sürüyor

ABD doları, 2026’ya başlarken zayıf bir performans sergiliyor. Faiz farklılıklarının azalması, dolara yönelik baskıları artırıyor; Japon yeni ise 10 ayın en düşük seviyelerine ulaştı.
Gündem

Erdoğan: Filistin İçin Savaş Sürecek Ve Trump ile Görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Ocak'ta ABD Başkanı Trump ile Rusya-Ukrayna Savaşı ve Filistin konularında bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.