Fırtına Kıyı Kesimlerinde Milyonluk Hasara Yol Açtı

FIRTINA DENİZDE ZARARLARA YOL AÇTI

Fırtına, denizde ve kıyı kesimlerinde büyük zararlara neden oldu. Kıyıya yakın bir alanda demirli ve bağlı durumdaki, değeri milyonlarca lira olan bir yelkenli tekne, şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle yan yatarak sürüklendi ve karaya vurdu.

ŞİDDETLİ RÜZGAR DİĞER TEKNELERİ DE ETKİLEDİ

Fırtınanın etkisinin arttığı saatlerde, Güllük’te kıyıya yakın bölgelerde demirli diğer tekneler de olumsuz hava koşullarına yenik düştü. Sert rüzgar nedeniyle bağlama halatları zorlanan bazı tekneler yerinden koparak sürüklendi, bazıları ise kıyıya oturarak hasar gördü.

Yetkililerin Uyarıları

Yetkililer, fırtina süresince denize açılmanın büyük bir risk oluşturduğunu dile getirerek, tekne sahiplerine bağlama sistemlerini güçlendirmeleri ve olumsuz hava koşulları düzelene kadar gerekli önlemleri almaları konusunda uyarılarda bulundu.