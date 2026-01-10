Fırtına Nedeniyle Feribot Seferleri Durdu

FIRTINA SEFERLERİ ETKİLEDİ

Kuzey Ege Denizi’nde meydana gelen olumsuz hava koşulları, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Bugün Geyikli-Bozcaada hattında gerçekleştirilecek tüm seferler iptal edilerek yolculara alternatif ulaşım imkanı sunulmadı.

BÜYÜK İPTALLER GERÇEKLEŞTİ

Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.’nin yaptığı duyuruya göre, Geyikli-Bozcaada hattındaki planlı tüm feribot seferleri hava şartları nedeniyle iptal edilirken, Kabatepe-Gökçeada hattında da bazı seferlerin yapılamayacağı bilgisi verildi. Kabatepe’den Gökçeada’ya düzenlenmesi beklenen 17.00 ve 21.00 seferleri ile Gökçeada’dan Kabatepe’ye yapılması planlanan 15.00 ve 19.00 seferleri de olumsuz hava şartlarından etkilenerek iptal edildi.