Fırtına Nedeniyle Gebze’de İki Araç Hasar Gördü

Eskihisar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Eskihisar Caddesi üzerindeki bir ağaç kuvvetli fırtınanın etkisiyle park halindeki otomobillerin üzerine devrildi. Olay sonucunda iki otomobilde maddi hasarlar oluştu.
AĞACIN DEVRİLMESİ VE MADDİ HASAR
Olayın hemen ardından, ihbar üzerine bölgeye gerekli ekipler yönlendirildi. Yapılan detaylı incelemeler sırasında bölgede bulunan diğer ağaçların da köklerinden sökülmeye başladığı belirlendi.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINIYOR
Ekipler, devrilen ağacı kaldırmak ve çevrede güvenlik tedbirleri almak amacıyla çalışmalar başlattı.