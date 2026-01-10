Fırtına Nedeniyle Geyikli-Bozcaada Feribot Seferleri İptal Edildi

FIRTINA ETKİSİ İLE SEFERLER İPTAL

Kuzey Ege Denizi’nde meydana gelen olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Geyikli-Bozcaada hattında planlanan tüm seferler iptal oldu. Ayrıca, Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı tarifeli feribot seferlerinin de gerçekleştirilemeyeceği açıklandı.

TARİHLER VE SEFERLER HAKKINDA AÇIKLAMA

Çanakkale Boğazı ile adalar arasında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.’den alınan bilgilere göre, Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm feribot seferleri iptal edilirken, Kabatepe’den Gökçeada’ya planlanan 17.00 ve 21.00 seferleriyle, Gökçeada’dan Kabatepe’ye yapılması beklenen 15.00 ve 19.00 seferleri de hava koşulları dolayısıyla iptal edildi.