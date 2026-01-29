Fitch, 9 Türk Bankasının Kredi Görünümünü Yükseltti

fitch-9-turk-bankasinin-kredi-gorunumunu-yukseltti

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch Ratings, 9 Türk bankasına ilişkin kredi notu güncellemesi gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada, bu bankaların kredi notu görünümünün “durağan”dan “pozitif”e yükseltildiği ve uzun vadeli yerel ile yabancı para cinsinden kredi notlarının “BB-” olarak teyit edildiği ifade edildi.

TÜRKİYE’NİN KREDİ NOTU REVİZE EDİLDİ

Görünümdeki bu değişikliğin, Fitch’in bir hafta önce Türkiye’nin kredi notu görünümünü “pozitif”e çevirmesiyle paralel olduğuna dikkat çekildi.

REZERV ARTIŞI ÖNE ÇIKTI

Kurumun açıklamasında, “Ülke notu görünümündeki revizyon, Eylül 2024’teki not artışından bu yana döviz rezervlerinde gerçekleşen artışın beklentilerin üzerinde olması, dış kırılganlıkların azalması, rezerv kalitesinin iyileşmesi ve döviz cinsi koşullu yükümlülüklerdeki düşüşü yansıtmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

GÖRÜNÜMÜ POZİTİFE YÜKSELEN BANKALAR

Açıklamada, görünümü pozitif olarak güncellenen bankalar arasında Ziraat Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Halkbank, Türk Eximbank, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, VakıfBank, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım yer aldı.

